Muziekstreamingdienst Tidal gaat volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerde muziek van het platform verwijderen. Dat heeft het bedrijf aangekondigd in een verklaring op sociale media. Ook nieuwe nummers die volledig met AI zijn gemaakt, worden geweerd.

Het gaat om ongeveer 27 miljoen nummers die van het platform worden verwijderd. Tidal verklaart dat luisteraars worden verward en misleid door nummers die volledig met AI zijn gegenereerd. Daarnaast wil het bedrijf met het verbod voorkomen dat artiesten inkomsten mislopen. Volgens de muziekstreamingdienst is 43 procent van de afgelopen negentig dagen aangeleverde nummers volledig door AI gemaakt.

De nieuwe regel gaat in vanaf 9 december. Nummers waarbij AI alleen als hulpmiddel is gebruikt, blijven wel toegestaan.

Het is niet de eerste keer dat de muziekstreamingdienst optreedt tegen AI. Eerder introduceerde Tidal een speciaal label waarbij volledig met AI gemaakte nummers werden gekenmerkt.