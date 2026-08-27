Overheid houdt rekening met zowel droogte als wateroverlast

DEN HAAG (ANP) - Naast een watertekort houden overheden nu ook rekening met wateroverlast die kan ontstaan als gevolg van de regen die de komende dagen wordt verwacht. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na een nieuw overleg van het Managementteam Watertekorten (MTW), waarin onder meer Rijkswaterstaat en waterschappen zitten.

Van een watertekort is nog steeds sprake. "Sommige gebieden zijn nog erg kwetsbaar voor bijvoorbeeld verzilting, denk aan het IJsselmeergebied." Maatregelen die onder meer scheepvaart, industrie en landbouw raken, blijven op veel plekken nodig.

Door de droogte kunnen de buien van de komende dagen ook grotere gevolgen hebben, aldus de woordvoerder. Regenwater wordt minder goed in de bodem opgenomen en blijft liggen. Bovendien hebben waterschappen op veel plekken hun buffers gebruikt om water op te slaan tegen de droogte. Daardoor is er minder ruimte om hevige regenval op te vangen.