Märtha Louise bij Noorse koninklijke familie in ziekenhuis

Ook het tweede kind van koning Harald, prinses Märtha Louise, is in het ziekenhuis naar aanleiding van de verslechterde gezondheid van haar vader. "Ze is bij haar vader, samen met de rest van de familie", bevestigt haar manager aan de Noorse omroep NRK.

Mogelijk was Märtha Louise nog in het Rikshospitalet in Oslo omdat haar echtgenoot Durek Verrett er woensdag een niertransplantatie onderging. Eerder donderdag werd ook al bekend dat Leah Behn, de tweede dochter van Märtha Louise, bij het ziekenhuis was aangekomen.

In het Rikshospitalet heeft inmiddels het grootste deel van de koninklijke familie zich verzameld om over Harald te waken. Het gaat om onder meer koningin Sonja, kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en hun kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus. Ook de in opspraak geraakte zoon van Mette-Marit, Marius Borg Høiby, is er, net als prinses Astrid, de nog enige levende zus van Harald.