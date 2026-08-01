AMSTERDAM (ANP) - Een pand van ING Private Banking op de Herengracht in het centrum van Amsterdam is beklad met rode verf. Dat is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurd. De politie bevestigt de bekladding en zegt al buurtonderzoek te hebben gedaan. Ook wordt onderzocht of er camerabeelden zijn.

Op beelden op sociale media is te zien dat de gevel, de ramen en de trap zijn besmeurd. Ook staat er de tekst: 'Be gay, boycot ING'. Het zou een protest zijn van "queer activisten" tegen 'pinkwashing' waaraan ING zich schuldig zou maken: de bank zou zich als sponsor van de Pride voordoen als pro-lhbti, maar intussen wel investeren in wapens en "profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen", zo meldt het Instagram-account pal_action_nl.

ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.