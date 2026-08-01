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KNVB zegt vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino op

01 aug , 12:04Voetbal
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ZEIST (ANP) - De KNVB heeft zijn vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd vanwege de, inmiddels ingetrokken, investeringsplannen rond het WK voetbal. Dat laat een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond KNVB zaterdag weten aan het ANP.
"De manier waarop dit proces is verlopen heeft geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van FIFA-voorzitter Gianni Infantino", stelt de KNVB. "De KNVB heeft geen vertrouwen meer in zijn leiderschap. Dat blijkt niet alleen uit de zorgen die bonden wereldwijd hebben geuit, maar ook uit de kritiek en zorgen die binnen de FIFA-organisatie zelf leven. Deze situatie vraagt om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA."
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