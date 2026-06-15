Paul Haenen en VPRO geschrokken van overlijden Wim T. Schippers

AMSTERDAM (ANP) - Cabaretier Paul Haenen en omroep VPRO zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, programmamaker en stemacteur stierf afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. De Stichting Wim T. Schippers heeft dat maandag bekendgemaakt.

Schippers was jarenlang de stem van Ernie in Sesamstraat, Haenen die van Bert. Ze kenden elkaar meer dan vijftig jaar. "We hebben ontzettend veel samen gedaan. Ook persoonlijk kende ik hem goed", aldus Haenen. Zo ervoer Haenen onder meer zijn "ontregelende" gevoel voor humor, wat volgens hem vaak in komische situaties resulteerde. "Hij was altijd opgewekt en zo ontzettend geniaal."

Schippers werkte jarenlang voor de VPRO. Volgens hoofdredacteur Sarah Sylbing is het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. "Het is veel meer dan zijn geestige, hoogst originele en absurdistische oeuvre dat hij in al die jaren op radio en tv bij ons maakte. Het is een wijze van kijken, scheppen en schoppen waar wij tot op de dag van vandaag een voorbeeld aan proberen te nemen."