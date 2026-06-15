Doelman Cillessen kondigt vertrek bij NEC aan

NIJMEGEN (ANP) - Doelman Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. Dat maakte de 37-jarige oud-international bekend op Instagram. "Vandaag heb ik helaas besloten om mijn contract bij NEC niet met één jaar te verlengen", schreef de keeper.

"Mijn wens was om voor minimaal twee jaar te tekenen en daarna binnen de club mijn eerste stappen als keeperstrainer te zetten", voegde Cillessen toe. "Helaas zijn we daar samen niet uitgekomen."

Cillessen speelde drie periodes bij NEC. Hij was afgelopen seizoen tweede keus in de Eredivisie en kwam tot drie competitieduels en vijf bekerwedstrijden. Eerder speelde hij bij Ajax, FC Barcelona, Valencia en Las Palmas.