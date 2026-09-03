DEN HAAG (ANP) - Het is "economisch niet realistisch" dat het altijd haalbaar blijft om dicht bij natuurgebieden landbouw te bedrijven. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een doorrekening van de stikstofplannen van het kabinet. Mogelijk moet dicht bij de beschermde gebieden worden gezocht naar andere manieren om het land te gebruiken, bijvoorbeeld recreatie of waterberging.

Een van de maatregelen van het kabinet om de natuur te helpen herstellen, is dat er zones rond Natura 2000-gebieden komen waar strengere regels gelden. Welke regels dat precies zijn, is nog niet bekend, maar om de natuur genoeg te helpen moeten omliggende boerenbedrijven naar verwachting "zeer extensief" zijn. Dat betekent dat ze per hectare weinig dieren mogen houden.

Landbouwminister Jaimi van Essen (D66) wil juist dat het ook binnen deze zones mogelijk blijft om te boeren. "We vragen in de zones het maximale wat wij verantwoord vinden om landbouwkundig gebruik mogelijk te houden", zei hij eerder in een debat.

Ook buiten de zones zullen de maatregelen grote gevolgen hebben voor boeren. "Het zal voor veel gezinsbedrijven het verdienvermogen onder druk zetten en daarmee hun toekomst onzeker maken", schrijft het PBL.