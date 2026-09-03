DEN HAAG (ANP) - Met de stikstofmaatregelen kan het kabinet een "belangrijke stap" naar natuurherstel zetten, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Toch blijft stikstof meespelen bij het verlenen van vergunningen. Natuurplannen die losstaan van stikstof zijn ook nodig.

De hoeveelheid natuur waar in 2035 geen kans meer is op schade door stikstofneerslag, stijgt volgens schattingen van het PBL van 35 naar 43 procent. Maar het aantal gevoelige gebieden waar deze grens, ook wel de 'kritische depositiewaarde', helemaal niet meer wordt overschreden, neemt maar toe van 10 naar 14 van de 120. Het kabinet wil die waarde uit de wet halen, maar dat heeft volgens het planbureau geen direct effect op het verlenen van vergunningen.

Als het puur gaat om stikstof, kan achteruitgang van de natuur niet worden uitgesloten, concludeert het PBL. Om juridisch genoeg zekerheid te geven dat het goedkomt met de natuur, moet de overheid ook inzetten op andere soorten maatregelen. Het kabinet doet dat ook. Een deel van de 20 miljard euro tot en met 2035 gaat bijvoorbeeld naar natuurbeheer door boeren of ingrepen om de waterhuishouding te verbeteren. Met het geld dat er is, kan het kabinet verdrogingsproblemen oplossen "voor ruim twee derde van de plant- en diersoorten", schat het PBL.

Het planbureau benadrukt dat het voor een uitweg uit de stikstofcrisis belangrijk is om de natuur goed in de gaten te houden. Op die manier moeten overheden "juridisch voldoende zeker" kunnen laten zien dat alle maatregelen bij elkaar de natuur genoeg beschermen. Dat moet per natuurgebied gebeuren.