HEUMEN (ANP) - Het is juridisch niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voorgoed te sluiten zodat de bewoners worden gedwongen het dorp te verlaten. Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen, waar Overasselt in ligt, zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. "Ik snap de wens van mensen die een permanente oplossing willen, maar die kan ik niet faciliteren. Ik zeg niet dat ik dat bevredigend vind. Je moet voor het maximale willen gaan, en dat is nu een sluiting van een jaar", voegde Minses eraan toe.

Het huis aan de Ewijkseweg is donderdag voor een jaar gesloten. De hoofdbewoner mag twee weken niet in de gemeente komen. In 2020 ging de woning voor een jaar op slot na de ontdekking van een drugslab. In 2024 ging het huis enkele weken dicht nadat mensen met wapens voor het huis waren betrapt. Vorig jaar werden zeker 25 kogels op de woning afgevuurd en ging de gemeente over tot sluiting voor een paar weken.