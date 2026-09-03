Dat Ongehoord Nederland (ON!) volgens het Commissariaat voor de Media (CvdM) niet langer voldoet aan de wettelijke eisen "is een nieuwe, zwaarwegende ontwikkeling". Dat laat minister Rianne Letschert (Media) via haar woordvoerder weten. Zij belooft snel te beslissen of de omroep uit het publieke bestel wordt gezet. "Na het weekend" komt daar duidelijkheid over.

Het CvdM oordeelde dat een omstreden fragment waarin de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Joost Niemöller zei dat Adolf Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei, reden genoeg kan zijn voor Letschert om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Kamerleden van PRO, CDA, VVD en JA21 riepen de D66-bewindsvrouw donderdag op daar dan ook niet langer mee te wachten.

Het College van Omroepen vroeg Letschert eerder deze week ook al om ON! uit het publieke bestel te zetten. De minister heeft de bevoegdheid om de vergunning van een omroep onder bepaalde omstandigheden in te trekken. Onlangs liet zij al weten dat ze zoekt naar een manier om in te grijpen bij ON! die ook stand kan houden bij de rechter.

Munitie

In een brief reikte het CvdM Letschert extra argumenten aan om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Daartoe zou aanleiding zijn "wanneer een instelling niet meer voldoet aan de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen". Het Commissariaat oordeelt dat hier sprake van is bij de omroep.

De genoemde partijen vinden dat het oordeel van het CvdM de weg vrijmaakt voor Letschert om op te treden. "Nu heb je echt wel munitie", zei CDA-Kamerlid Harmen Krul. Ook VVD'er Erik van der Maas liet weten de conclusie van het commissariaat te volgen. "Alles bij elkaar genomen is het nu tijd om de juiste juridische stappen richting ON! te nemen."