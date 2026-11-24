ROTTERDAM (ANP) - Philippe Remarque is vanaf woensdag de nieuwe hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Dat maakte de krant dinsdagmiddag bekend. De 59-jarige Remarque was sinds mei adjunct-hoofdredacteur bij het AD en daarvoor directeur Journalistiek bij DPG Media en hoofdredacteur van de Volkskrant.

Remarque is unaniem gekozen door een vierkoppige commissie, meldt de krant. Remarque zegt tegen het AD "zeer vereerd" te zijn met zijn aanstelling. AD-directeur Allard Besse noemt de nieuwe hoofdredacteur een "journalistiek kanon".

Remarques voorganger Rennie Rijpma maakte deze zomer haar vertrek naar KRO-NCRV wereldkundig. Daar is zij sinds 1 oktober mediadirecteur.