STRAATSBURG (ANP/DPA) - Lidstaten mogen migranten die niet de kans kregen om asiel aan te vragen onder bepaalde omstandigheden terugsturen. Dit mag in het geval dat de migranten worden gebruikt door andere landen voor politieke doeleinden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gesteld in een uitspraak.

In 2021 en 2022 bracht Belarus opzettelijk migranten naar de grens bij verschillende EU-landen, zoals Polen, Letland en Litouwen, om druk uit te oefenen op de EU. Verschillende groepen vluchtelingen uit Afghanistan, Cuba en Irak spanden rechtszaken aan tegen de EU-landen. Zij werden vier en vijf jaar geleden teruggestuurd zonder dat ze asiel konden aanvragen.

Het hof stelt dat het terugsturen ('pushbacks') in sommige gevallen legaal is. Desondanks heeft het hof de EU-landen verplicht een schadevergoeding te betalen vanwege de behandeling van de migranten. Het non-refoulementprincipe verbiedt staten om mensen terug te sturen naar plekken waar hun mensenrechten geschonden kunnen worden.