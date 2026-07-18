Podium Beatrix Theater onder water door sprinkler, shows afgelast

UTRECHT (ANP) - Het podium van het Utrechtse Beatrix Theater is vrijdagavond onder water komen te staan doordat de sprinklerinstallatie onbedoeld geactiveerd werd. Dat gebeurde door een technisch defect, zei een woordvoerder van Stage Entertainment na berichtgeving hierover van RTV Utrecht. De sprinklerinstallatie heeft "gedurende lange tijd staan sproeien".

Door het water raakte het decor van de musical Moulin Rouge! vlak voor de voorstelling beschadigd, waardoor de show niet kon doorgaan. Ook de voorstellingen van zaterdag en zondag gaan niet door, staat op de website van Stage Entertainment.

Omdat Moulin Rouge! nog maar twee weken loopt, is het bovendien onduidelijk of de musical überhaupt nog opgevoerd kan worden. Momenteel wordt in kaart gebracht hoe groot de schade precies is. Stage Entertainment hoopt later zaterdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

De voorstelling ging in september 2024 in première en trok sindsdien meer dan 650.000 bezoekers.