Vingegaard gaat verdedigen in bergrit Tour ondanks achterstand

MULHOUSE (ANP) - De Deense wielrenner Jonas Vingegaard richt zich in de veertiende etappe van de Tour de France ondanks zijn achterstand op klassementsleider Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) op verdedigen. "Wij denken dat UAE er vandaag voor wil gaan, dus is de eerste gedachte om meer te verdedigen. Maar als we ons goed voelen, kunnen we ook zelf iets proberen", zei de tweevoudig Tourwinnaar van Visma-Lease a Bike in startplaats Mulhouse tegen de NOS.

Vingegaard moest na de ploegentijdrit, waarmee deze Tour de France begon, steeds zijn meerdere erkennen in zijn Sloveense rivaal. De voorsprong van viervoudig Tourwinnaar Pogačar is opgelopen tot 3.36 minuten.

Vingegaard kent de slotklim naar Col du Haag nog niet. "Hij ziet er op papier steil uit. Dat is ook wat ik van de jongens hoor die hem hebben verkend, maar het is wel een eerlijke klim."

Pogačar hield zich vooraf nog op de vlakte. "Het wordt heel steil en zwaar. We moeten zien of ik kan winnen. Het is al het einde van de tweede week, dus we zullen zien hoe de benen zijn."