Politie deelt foto van verdachte na dood vrouw in woonzorglocatie

LELYSTAD (ANP) - In het onderzoek naar de dood van een vrouw in een woonzorglocatie in Lelystad heeft de politie herkenbare beelden van een man gedeeld. Zaterdagavond werd het lichaam van de vrouw gevonden in haar woning in woonzorgcentrum 't Landleven aan de Groene Velden. Dat is een locatie voor mensen met dementie.

De politie gaat uit van een misdrijf en er worden nog meerdere scenario's onderzocht. De identiteit en de personalia van de gezochte man zijn bekend bij de politie. Ook is er een foto van zijn fiets gedeeld. De man zou hebben gefietst op een witte elektrische fiets met zwarte fietstassen.