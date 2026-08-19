VN veroordelen uitspraken Ben-Gvir over doden Palestijnen

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Verenigde Naties hebben uitspraken van de extremistische Israëlische veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir over het doden van Palestijnen veroordeeld. Eerder deden ook Frankrijk en Duitsland dat al. Een woordvoerder van de VN noemde de uitspraken afschuwelijk, schandalig, ontmenselijkend en gevaarlijk.

Ben-Gvir zei in een podcast die zaterdag online kwam dat Israël elke nacht "dertig tot veertig Palestijnen" moet doden in Gaza. Daarbij zou het niet alleen gaan om "degenen die een directe dreiging vormen". Sommige mensen zijn het niet waard om te leven en "niet eens mensen", aldus Ben-Gvir.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot noemde ze in een interview "onaanvaardbaar en onmenselijk". Op EU-niveau wordt al langer gepraat over sancties tegen Ben-Gvir en voor verschillende landen, waaronder Nederland, heeft hij een inreisverbod. Voor EU-sancties is echter unanimiteit nodig, en bondgenoten van Israël zoals Duitsland zijn over het algemeen tegen.