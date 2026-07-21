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Politie deelt foto verdachte mishandeling Vierdaagsefeesten

21 jul , 16:44Landelijk
anp210726134 1
ANP
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NIJMEGEN (ANP) - De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van een ernstige mishandeling in het Nijmeegse Hunnerpark tijdens de Vierdaagsefeesten. De mishandeling vond op 18 juli rond 21.45 uur plaats. Na het incident gingen beelden rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie.
De politie heeft een herkenbare foto van de verdachte gedeeld in de hoop dat mensen die hem herkennen zich melden. Ook roept de politie mensen die zelf betrokken waren bij het incident op zich te melden.
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