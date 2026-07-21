Dionne Stax voltooit eerste dag Nijmeegse Vierdaagse

Dionne Stax heeft dinsdagmiddag de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse voltooid. Dat deelt zij in een bericht op Instagram. De tv-presentatrice loopt deze week dagelijks 40 kilometer en was dinsdagochtend heel vroeg begonnen aan de wandeling.

Stax loopt al jaren mee met de Nijmeegse Vierdaagse, maar doet dit jaar voor het eerst mee zonder haar moeder Bets. Zij overleed vorige maand. Stax deelde dinsdagochtend een foto van een naamplaatje van haar moeder en schreef daarbij dat ze er zo "toch bij" is.

Naast Stax doen ook andere bekende Nederlanders mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Radio 538-dj Dylan Boet loopt mee en ook radiopresentatrice Evelien de Bruijn. Lopers aan de Nijmeegse Vierdaagse kunnen deelnemen aan een van de drie dagelijkse afstanden: 30, 40 of 50 kilometer.