Politie neemt servers in beslag bij internationaal onderzoek

UTRECHT (ANP) - De politie heeft tientallen servers in beslag genomen in een internationaal onderzoek naar een malafide hostingbedrijf. De onderneming wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan het mogelijk maken van cybercriminaliteit.

Het bedrijf presenteerde zich volgens de politie als een 'bulletproof hostingprovider'. Dat betekent onder meer dat de onderneming adverteerde met volledige anonimiteit voor gebruikers. Bovendien zou de suggestie worden gewekt dat het bedrijf klachten en verzoeken van opsporingsdiensten negeert.

Uit onderzoek is volgens de politie gebleken dat het hostingbedrijf zich onder meer bezighield met phishingactiviteiten en het verspreiden van kinderporno.

Hostingbedrijven zorgen ervoor dat websites, applicaties en andere onlinediensten beschikbaar zijn op het internet. Ze verhuren als het ware digitale ruimte door het aanbieden van servers.

Bij het internationale onderzoek zijn ook de FBI en de Duitse politie betrokken geweest. Zij hebben onder meer cryptovaluta in beslag genomen.