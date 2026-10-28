Bitcoinplatform Bitonic doet deze week aangifte na hack

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse bitcoinbedrijf Bitonic doet deze week aangifte van de hack van zondagavond, waarbij een cybercrimineel vijf klantaccounts wist over te nemen. "De sporen van de aanvaller hebben we veiliggesteld, zodat we die aan de politie kunnen overdragen", laat het bedrijf woensdag weten.

Bitonic maakte maandag bekend dat bitcoins van drie klanten zijn gestolen. Volgens het bitcoinplatform ging het om een klein bedrag van in totaal ongeveer 200 euro. Die klanten zijn inmiddels volledig gecompenseerd.

"Buiten de vijf overgenomen accounts hebben we geen aanwijzingen dat persoonsgegevens van klanten zijn buitgemaakt. Zolang ons onderzoek loopt, kunnen we dat nog niet volledig uitsluiten", meldt de bitcoinbroker.

Fout

Volgens het bedrijf kon de hacker misbruik maken van een fout in de functie waarmee pdf-bestanden worden geüpload. Die zit in de software die het bedrijf gebruikt om pdf-bestanden te verwerken.

De aanvaller had geen toegang tot persoonlijke documenten van klanten, zoals identiteitsbewijzen. De zogeheten cold wallets van Bitonic, waarin het overgrote deel van de bitcoin wordt bewaard, zijn niet bij het incident betrokken, benadrukt het bedrijf.

"We houden onze systemen nauwlettend in de gaten en controleren bitcoinopnames tijdelijk strenger", aldus Bitonic. De broker geeft ook een aantal tips aan klanten om hun accounts beter te beveiligen. De kwestie is volgens het bedrijf gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bitonic, opgericht in 2012, is naar eigen zeggen het eerste bitcoinbedrijf van Nederland.