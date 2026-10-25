Politie onderzoekt dood vrouw in Eindhoven, man aangehouden

EINDHOVEN (ANP) - In een appartement in Eindhoven is zondag een vrouw "onder verdachte omstandigheden" dood gevonden. De politie heeft in de buurt een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden.

Rond 16.30 uur kreeg de politie een melding binnen. Vervolgens werd de vrouw overleden aangetroffen in een appartement aan de Van Kinsbergenstraat, iets ten noorden van het Centraal Station van de Brabantse stad. De politie doet onderzoek naar de toedracht, maar heeft daar verder nog niets over bekendgemaakt.

Een woordvoerder van de politie wil zondagavond nog niets zeggen over de doodsoorzaak of over de vraag of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. "In het belang van het onderzoek doen we daar nu geen mededelingen over", zegt hij. De identiteit van slachtoffer en verdachte verwacht hij ook niet meer zondag te kunnen delen.