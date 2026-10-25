Componist Cor Bakker wint Edison Publieksprijs Jazz

Cor Bakker is in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Edisons Jazz en Klassiek 2026. De bekende componist en pianist won de Edison Publieksprijs Jazz voor zijn album Momentum Vol.1. De prijzen werden zondagavond uitgereikt tijdens Podium Klassiek op NPO 2.

De Amerikaanse jazzpianist, componist en arrangeur Brad Mehldau ontving uit handen van presentator Floris Kortie de Edison Oeuvreprijs Jazz. De Edison Oeuvreprijs Klassiek ging naar de Franse pianozussen Katia en Marielle Labèque.

De Russische celliste Anastasia Kobekina, die de Edison Klassiek Solist Instrumentaal ontving voor haar album Bach: Cello Suites, trad na de uitreiking samen met Cor Bakker op met een uitvoering van Radioheads Like Spinning Plates.

De Estse dirigent Tõnu Kaljuste nam tijdens de uitzending de Edison Klassiek Vocaal in ontvangst. Voorafgaand aan de uitreiking werden ook al Edisons in verschillende andere categorieën uitgereikt.