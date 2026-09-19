Politie: rust teruggekeerd in het centrum van Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie zegt dat de rust in het centrum van Den Haag rond 15.00 uur op zaterdag is wedergekeerd. Agenten zijn volgens een woordvoerder op diverse plekken in de stad nog wel alert op eventuele verstoringen.

De politie verwijderde rond 14.30 uur relschoppers uit het gebied waarvoor een noodverordening geldt. De politie verrichtte meerdere aanhoudingen, zagen ANP-verslaggevers ter plaatse. Hoeveel mensen er precies zijn aangehouden, is nog niet duidelijk.

De groep werd door de ME naar het Centraal Station gedreven. De verslaggevers zagen hoe de meeste mensen vanaf daar de tram en trein uit het centrum namen.