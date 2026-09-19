Van Hecke en Van de Ven verliezen weer met Tottenham Hotspur

LONDEN (ANP) - Oranje-internationals Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven hebben met Tottenham Hotspur weer een nederlaag geleden in de Engelse competitie. In het eigen stadion werd het zaterdag 3-2 voor Aston Villa. Van Hecke maakte wel een doelpunt.

De Spurs wonnen dit seizoen nog geen wedstrijd en staan achttiende in de Premier League met 2 punten uit vijf wedstrijden. Voor Aston Villa was het de eerste overwinning, de club uit Birmingham klimt naar plek 15.

Van Hecke en Van de Ven vormden het centrale verdedigingsduo in de basis bij Tottenham, dat in de blessuretijd van de eerste helft op achterstand kwam door een doelpunt van Johan Manzambi, die voor Zwitserland uitblonk op het afgelopen WK. Na een uur spelen dacht oud-Ajacied Mohammed Kudus het eerste Spurs-doelpunt van het seizoen te maken, maar dat ging niet door wegens buitenspel.

Nicolas Jackson en Emiliano Buendía brachten Aston Villa op 3-0. In de 86e minuut maakte Conor Gallagher het eerste doelpunt van het seizoen voor Tottenham. Van Hecke scoorde in de achtste minuut van de blessuretijd.