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Politie stelt aantal aanhoudingen Overasselt bij, toch 34 mensen

03 sep , 20:19Landelijk
anp030926211 1
ANP
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OVERASSELT (ANP) - De politie heeft donderdag het aantal aanhoudingen in verband met de schietpartij in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 mensen aangehouden in plaats van 35. Het is nog niet duidelijk of zij allemaal worden voorgeleid. Dat beslist het Openbaar Ministerie vrijdag, meldt de politie.
Dinsdag, de dag waarop de dodelijke schietpartij en de grootschalige politieactie plaatsvonden, werden 33 mensen aangehouden. In de nacht van dinsdag op woensdag hield de politie de 34e persoon aan, legt een politiewoordvoerster uit. De verdachten komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije.
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