KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens in de komende dagen te ontmoeten in Kyiv. Zij kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om daar te praten over het einde van de oorlog met Rusland.

"We hebben voorlopige afspraken", zei Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. "Ze zullen een bijeenkomst hebben in Moskou en een in Kyiv."

De Amerikaanse gezanten van president Donald Trump probeerden lang te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar die pogingen kwamen grotendeels stil te liggen na het begin van de oorlog met Iran. De afgelopen weken wordt geprobeerd de onderhandelingen nieuw leven in te blazen.

Witkoff en Kushner gingen al wel meerdere keren langs in Moskou.