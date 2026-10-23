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Politie vindt 700 kilo vuurwerk en vuurwapens in Kapel Avezaath

23 okt , 17:32Landelijk
anp231026140 1
ANP
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KAPEL-AVEZAATH (ANP) - In de Gelderse plaats Kapel Avezaath heeft de politie op dinsdag 20 oktober 700 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag in een bedrijfspand, waar ook twee vuurwapens werden gevonden. Ook werd 18 kilo vuurwerk gevonden in een woning in dezelfde plaats.
De politie kwam het vuurwerk op het spoor door een eerdere vuurwerkvondst in de nabijgelegen gemeente Tiel. Het gaat om siervuurwerk en zwaar vuurwerk als cobra's en shells. Het vuurwerk is in beslag genomen.
In het bedrijfspand werden naast het vuurwerk ook twee vuurwapens aangetroffen; daarvoor is een verdachte aangehouden. Deze persoon is op vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris en wacht de strafzaak onder voorwaarden in vrijheid af.
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