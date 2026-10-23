Jason Derulo luisterde eigen nummer Mi Chico keer op keer

Jason Derulo kon niet stoppen met luisteren naar zijn eigen nummer Mi Chico, dat hij samen met artiesten DJ Goja en Melody heeft gemaakt. "Ik luisterde er keer op keer naar. En het is een van die dingen waarvan ik het gevoel had dat het voor mij steeds beter en beter werd", vertelt de Amerikaanse zanger aan Top 40-presentator Domien Verschuuren. "Het is een geschenk dat blijft geven."

Verschuuren belde met Derulo omdat Mi Chico deze week op de eerste plaats in de Nederlandse Top 40 op Qmusic staat. De 37-jarige zanger zegt dankbaar te zijn voor de nummer 1-notering. "Het is ongelooflijk om zo ver van huis te zijn en al die liefde te ontvangen. Toen ik daar op tournee was, was het eerlijk gezegd een van mijn favoriete optredens", vertelt hij over zijn optredens in Nederland. "Dat ik daarbovenop ook nog deze nummer 1-hit heb, betekent echt heel veel voor me."

Ook over de samenwerking met collega's Goja en Melody spreekt Derulo louter positief. "Goja is een van mijn beste vrienden geworden. Hij is iemand die net zo werkt als ik", vertelt de zanger. Melody beschrijft hij als iemand die "altijd al een rijzende ster" is geweest. "Ze was geweldig. Ik denk dat ze heel Brazilië aan het dansen kreeg. En vanuit Brazilië verspreidde het zich verder over de hele wereld."