DEN HAAG (ANP) - Politievakbond ACP wil dat er met het lokale gezag wordt gereflecteerd over de handhaving rond de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch en het dodelijke ongeluk dat vrijdag plaatsvond op de A59 bij Heesch. Dat ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg.

De vakbond noemt het "diep en diep triest" dat er twee doden zijn gevallen. De bond wil dat er wordt gereflecteerd "over hoe dit heeft kunnen gebeuren".

De ACP zegt te snappen dat kritiek zich focust op de politie, omdat zij niet zouden hebben gehandhaafd. Maar volgens de politiebond stelt het lokale gezag, en dus de burgemeester, het handhavingsplan op. "De politie geeft slechts advies en beslist er zelf niet over", aldus de woordvoerder. Als het aan de ACP zelf ligt, vindt er bij toekomstige boerenacties meer handhaving plaats.

Eigen verantwoordelijkheid

Actievoerders die met tractoren de snelweg op gaan, dragen hier uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid voor, zegt de woordvoerder. "De actievoerders kunnen zelf ook het risico inschatten en zich afvragen of dat slim is", stelt hij.

Een woordvoerster van de politie laat zaterdag weten dat het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk nog loopt. Het is nog niet duidelijk wanneer er meer informatie kan worden gedeeld. "Onze collega's gaan heel secuur te werk", aldus de woordvoerster. Bij het ongeluk raakten ook zes mensen gewond. Ook over de ernst van hun verwondingen wil de politie zaterdag nog niets zeggen.