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DEN HAAG (ANP) - Tijdens de coronapandemie zaten de politiek en het Outbreak Management Team (OMT) soms "met één bil op elkaars stoel", vindt toenmalig zorgminister Hugo de Jonge. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie corona verklaarde hij dat de rollen vaak goed gescheiden bleven, maar niet altijd. Volgens de minister gaf het OMT soms wel erg sturende adviezen, en werden moeilijke keuzes soms "uitbesteed" door de politiek aan het OMT.

Volgens De Jonge ging het OMT over de wetenschap en de politiek over het maken van besluiten. "Maar in het OMT zaten wetenschappers die middenin de samenleving stonden. Die hoorden ook uit hun omgeving wat voor leed het virus én de maatregelen aanrichtten." Adviezen waren daarom volgens hem soms wel erg "gearticuleerd".

Aan de andere kant stelde het kabinet soms dermate gedetailleerde vragen aan het OMT dat moeilijke keuzes in feite daar kwamen te liggen. "Bijvoorbeeld of nachthoreca open mocht tussen 23.00 en 06.00 uur, en dan met een maximum van 60 decibel. Dan dacht het OMT vast 'joh, doe lekker zelf je werk'."

De Jonge zei dat het kabinet zich nooit heeft verscholen achter het OMT-advies. "We hebben soms wel verwezen naar het OMT-advies zonder duidelijk te maken wat onze afweging was. Maar je zoekt ook autoriteit vanuit de inhoud om de koers te kunnen bepalen."

Volgens De Jonge was het OMT-advies terecht heel belangrijk, maar werden later steeds meer andere aspecten meegenomen.