ZWIJNDRECHT (ANP) - De binnenvaart noemt het openblijven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht een "belangrijk resultaat". Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is met Rijkswaterstaat de afgelopen dagen volop in gesprek geweest, nadat de vaarwegbeheerder had aangekondigd de belangrijke vaarweg te sluiten vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders.

"Een week geleden lag er nog een plan waardoor een deel van de binnenvaart iedere nacht acht uur zou worden stilgelegd vanwege een personeelstekort bij Rijkswaterstaat. Daar hebben we ons niet bij neergelegd. We hebben alternatieven aangedragen, steeds opnieuw het gesprek gevoerd en ons juridisch voorbereid. Het resultaat is dat de binnenvaart 's nachts kan blijven varen", zegt KBN-voorzitter Ad Koppejan.

Een voorwaarde voor het openblijven van het kanaal is dat de binnenvaart zich houdt aan de veiligheidsregels, waaronder een iets verlaagde maximumsnelheid. KBN roept binnenvaartschippers dringend op zich aan de afgesproken regels te houden.