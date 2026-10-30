Politiemedewerker Den Haag vast voor verkopen politie-informatie

DEN HAAG (ANP) - Een 36-jarige politiemedewerker in Den Haag is deze week aangehouden. De man wordt ervan verdacht ongeoorloofd het politiesysteem te hebben geraadpleegd. Hij zou de politie-informatie hebben verkocht aan anderen.

De verdachte is dinsdag aangehouden en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte veertien dagen langer in voorarrest blijft. Formeel wordt hij verdacht van meerdere strafbare feiten, te weten computervredebreuk, het schenden van het ambtsgeheim, passieve omkoping en valsheid in geschrifte.

De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.