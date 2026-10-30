Gerard Joling legt schuld Toppers-vertrek bij manager

Manager Benno de Leeuw is de oorzaak geweest van het vertrek van Gerard Joling bij de Toppers. Dat zei de zanger vrijdag in het Radio 538-programma Evers & Co., nadat hij eerst nog eens herhaalde dat hij geen ruzie heeft met de andere Toppers. "Of hij de oorzaak is geweest? Ja, absoluut", gaf Joling toe toen Edwin Evers ernaar vroeg. "Maar dat weet hij ook, dat weet iedereen."

Volgens Joling wist De Leeuw al langere tijd dat de zanger ermee wilde stoppen, maar werd dat niet naar de andere leden gecommuniceerd. Joling vond dat dat niet zijn taak was. Daardoor reageerden Jeroen van der Boom en Jan Smit vorige week verrast op het nieuws dat Joling uit de gelegenheidsformatie stapte.

"Ik heb twintig fantastische jaren met die gasten gehad, alles erop en eraan, top geregeld, geweldig betaald, maar het allermooiste was dat je daar kon shinen op het grootste podium van Nederland", keek Joling bij Evers nog eens terug op zijn Toppers-jaren.

Het is nog niet duidelijk hoe de samenstelling van de Toppers er volgend jaar precies uitziet. Mogelijk valt ook René Froger af omdat die kampt met een auto-immuunziekte.