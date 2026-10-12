DEN HAAG (ANP) - Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten veel meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van twee privacygroepen. "Grootschalige massa-surveillance ligt in het verschiet", schrijft Privacy First, terwijl Bits of Freedom waarschuwt voor "inbreuken op de fundamentele rechten en vrijheden van individuele burgers".

De organisaties maken zich onder meer zorgen over mogelijkheden voor automatisering die de nieuwe wet biedt. Ze vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenteren met AI.

In het voorstel staat dat de diensten onder meer data over iemands seksuele leven mogen verzamelen als dat "onvermijdelijk" is. Privacy First vindt dat dat niet goed genoeg is uitgelegd.

Eerder schreven de twee toezichthouders CTIVD en TIB ook al dat het voorstel "niet in balans" is. Tegenover meer bevoegdheden voor de diensten moet volgens hen ook meer toezicht staan. De twee organisaties worden onder de nieuwe wet samengevoegd.