Producent Pippa Harris staat nog steeds achter de keuze om de vier biopics over de leden van The Beatles op hetzelfde moment uit te brengen. Zij en regisseur Sam Mendes willen dat fans de films in dezelfde periode in de bioscoop kunnen ervaren, lichtte Harris toe tijdens het filmfestival van Londen, volgens Variety. De vier films, waarbij het verhaal van The Beatles steeds vanuit het perspectief van een ander bandlid wordt verteld, moeten in april 2028 uitkomen.

De 59-jarige producent, die eerder meewerkte aan Hamnet, 1917 en Call the Midwife, verwacht niet dat het publiek alle vier de films op dezelfde dag bekijkt. "Het concept is juist dat ze op een meer gespreide manier gaan kijken", vertelde Harris in Londen. "Misschien kijk je er één per week, of misschien kijk je er één in het weekend, twee in het volgende weekend en één in het weekend daarna. Hoe je het ook bekijkt, ik denk dat onze hoop is dat mensen alle vier de films zullen zien."

Harris verwacht dat de vier films "een gezamenlijke kracht hebben die volgens mij groter is dan de som der delen". Volgens de Britse producent zijn The Beatles de grootste band uit de geschiedenis: "Ik denk niet dat er een andere band is waarvan je met recht zou kunnen zeggen dat je er vier films over zou willen zien."

De producent noemde het filmen van de biopics "een enorme klus". Volgens Harris was maandag de 180e opnamedag.