PRO en Volt samen naar gesprek met Jetten: stabiele meerderheid

DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver (PRO) en Laurens Dassen (Volt) denken dat ze samen een brede en stabiele meerderheid kunnen leveren om de begroting aan een meerderheid te helpen. "Wij willen graag een akkoord met het kabinet sluiten", zei Klaver voor een gesprek met premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen van Financiën.

"Mensen zijn klaar met wachten, met Volt en PRO is er een meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer. Laten we aan de slag gaan", zei Dassen.

Klaver zei dat hij niet weet of de VVD nu wel met zijn partij een akkoord wil sluiten. "We gaan nu horen hoe zij ernaar kijken", zei hij voor het gesprek met Jetten (D66) en Heinen (VVD).

Jetten en Heinen gaven eerder op zaterdag aan positief te zijn over de samenwerking van PRO en Volt. Het biedt het kabinet de optie tot een snelle meerderheid in beide Kamers.