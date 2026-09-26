Zelensky roept op tot sancties na doden door Russische aanvallen

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen zijn gedood door Russische luchtaanvallen. Hij roept bondgenoten op om meer sancties tegen Moskou in te stellen, omdat de Russen bezig zouden zijn hun aanvallen te escaleren.

"Als de Russen ervoor kiezen om hun aanvallen nog wreder te maken, moet de wereld kiezen voor sterkere reacties om te voorkomen dat de oorlog zich verder verspreidt", schrijft Zelensky op X. De twee doden vielen volgens hem in de regio Zaporizja. Ook in andere gebieden vonden "talrijke" luchtaanvallen plaats. Daarbij raakten volgens Zelensky veertien mensen gewond.

De Russische autoriteiten stelden dat afgelopen nacht ook in de Russische regio Krasnodar twee doden zouden zijn gevallen door Oekraïense aanvallen. De Oekraïense krijgsmacht zei daar een olieraffinaderij te hebben beschoten, die Rusland zou gebruiken bij zijn oorlogsvoering.