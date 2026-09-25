PRO en Volt trekken samen op in onderhandelingen met kabinet

DEN HAAG (ANP) - Progressief Nederland (PRO) en Volt trekken de komende tijd samen op in de onderhandelingen met het kabinet over de begroting voor 2027. Dat laten beide partijen vrijdagavond weten. Als het minderheidskabinet kan rekenen op de steun van deze twee partijen, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer.

Dit weekend gaat het kabinet opnieuw onderhandelen met oppositiepartijen. Vrijdag zei premier Rob Jetten dat er een nieuw kabinetsplan ligt op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting.

Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen zullen gezamenlijk die gesprekken gaan voeren met de premier en Eelco Heinen, de minister van Financiën. De bewindslieden praten ook met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB. Het kabinet wil steun van zowel linkse als rechtse partijen voor de begrotingsplannen.

Prinsjesdagplannen

In de gesprekken voorafgaand aan Prinsjesdag trokken JA21 en SGP samen op in de gesprekken. Die twee partijen hebben samen wel genoeg zetels voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de senaat. De prinsjesdagplannen waren voor geen van de oppositiepartijen goed genoeg om steun toe te zeggen.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer twee dagen lang over de financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen met VVD-minister Heinen.