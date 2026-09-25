Voormalige burgemeester Oslo vindt dat Harald straatnaam verdient

De voormalige burgemeester van Oslo vindt dat de vorige maand overleden Noorse koning Harald een eigen straatnaam verdient in de hoofdstad. Dat schrijft advocaat Fabian Stang in een bericht op Facebook.

"Koning Haakon VII, koning Olav V en prinses Astrid hebben straten naar zich vernoemd gekregen", stelt Stang. "Ook koning Harald zou een straat moeten krijgen in de buurt van zijn vader en grootvader", vervolgt Stang, die van 2007 tot 2015 burgemeester van Oslo was. Stang ziet echter wel een probleem. Er zijn maar weinig straten beschikbaar in het centrum.

De Noorse koning Harald overleed eind augustus op 89-jarige leeftijd. Zijn oudere zus prinses Astrid stierf deze maand op 94-jarige leeftijd, enkele dagen na de uitvaart van haar broer.