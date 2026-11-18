DEN HAAG (ANP) - Het plan voor een uitzetcentrum in Rwanda zet de deur open voor extreemrechts, zei PRO-Kamerlid Lisa Westerveld in het debat over de asielbegroting. Rechtse partijen reageerden verontwaardigd op die uitspraak.

Nederland werkt samen met vier andere EU-landen aan het plan om uitgeprocedeerde asielzoekers naar Rwanda te sturen. Volgend jaar gaat het kabinet daartoe de eerste pogingen doen. Het zou vooralsnog om hooguit tientallen mensen gaan.

De term 'terugkeerhub' die het kabinet gebruikt, is volgens Westerveld misleidend. "Want het gaat niet om terugkeer. Het gaat om het dumpen van mensen."

Kritiek

JA21-Kamerlid Diederik Boomsma vindt dat het Westerveld "merkwaardig zware aantijgingen" doet. "Dit is een voorstel van meerdere Europese landen, waaronder deze minister. Om te zeggen dat hij de deur openzet voor extreemrechts, vind ik kant noch wal raken."

Boomsma vroeg Westerveld haar woorden terug te nemen. Ook Ulysse Ellian (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) reageerden kritisch.