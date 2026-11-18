SITTARD (ANP) - Trainer Danny Buijs stopt na dit seizoen bij Fortuna Sittard. De 44-jarige trainer heeft duidelijk gemaakt dat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn trainerscarrière en heeft zijn aflopende contract daarom niet verlengd, zo meldt de huidige nummer 7 van de Eredivisie.

Buijs is sinds de zomer van 2023 trainer van de Limburgse club. "Ik heb deze beslissing na zorgvuldige afweging genomen", vertelt hij op de clubsite. "Hoewel ik mij hier nog altijd goed voel, merk ik dat na dit seizoen het moment is aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan."

De clubleiding zegt de keuze van Buijs te respecteren. "We hebben de afgelopen periode meerdere goede gesprekken gevoerd met Danny en daarbij aangegeven dat we graag met hem verder wilden. Danny heeft na zorgvuldige afweging besloten zijn contract niet te verlengen en na dit seizoen een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat respecteren wij uiteraard", aldus technisch directeur Joris Mathijsen.