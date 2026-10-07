MAASTRICHT (ANP) - In Zuid-Limburg start een experiment om statushouders sneller aan het werk te laten gaan, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Het idee is dat daar niet mee gewacht hoeft te worden totdat iemand een woning krijgt toegewezen door de gemeente, maar dat in het asielzoekerscentrum al wordt gekeken naar werkervaring en hoe dat aansluit op de arbeidsmarkt.

Overheden in de regio willen met het experiment bewerkstelligen dat statushouders "niet onnodig lang moeten wachten" voordat zij hun leven in Nederland kunnen opbouwen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

"We willen eerder kijken naar wat iemand kan, waar iemand aan de slag kan en daar het inburgeringstraject met de taallessen op afstemmen", zegt commissaris van de Koning Emile Roemer. "Door niet achtereenvolgend, maar gelijktijdig met werk, opleiding en inburgering aan de slag te gaan, vinden mensen sneller hun plek. Bovendien komt er daardoor ruimte in de asielopvang en komt de doorstroming op gang."