LISSABON (ANP) - De Portugese bondscoach Jorge Jesus is woensdag niet ingegaan op vragen over het conflict tussen hemzelf en Cristiano Ronaldo. Dat schrijven Portugese media, waaronder de Diario de Noticias. "Ik heb zijn bericht gelezen en nu ga ik doen wat ik elke dag doe", zei Jesus bij het verlaten van zijn huis tegen verslaggevers. "Ik ga naar de bond om te werken, om na te denken over het elftal."

Ronaldo, recordinternational en topscorer aller tijden voor het Portugese nationale voetbalteam, verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode. In een uitgebreide verklaring op sociale media lichtte hij dinsdag toe dat hij dat deed uit onvrede met twee beslissingen van Jesus. De bondscoach had hem beloofd dat hij rust zou krijgen tegen Noorwegen. Maar hij werd toch gevraagd te spelen, en zou vervolgens niet invallen. Daarna zou Jesus zich tijdens de persconferentie niet aan een nieuwe afspraak hebben gehouden.

Ronaldo heeft aangegeven dat hij nog altijd beschikbaar is voor de nationale ploeg.