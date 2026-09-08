Programmadirecteur Peter van der Vorst stopt bij DPG Media

HILVERSUM (ANP) - Peter van der Vorst heeft besloten om DPG Media te verlaten. Van der Vorst was sinds 2019 actief als directeur content van RTL Nederland. RTL Nederland werd in 2025 officieel overgenomen door DPG Media, waarna Van der Vorst zich richtte op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms.

"DPG Media heeft me de afgelopen maanden alle ruimte gegeven om na deze intensieve periode even op adem te komen", deelt Van der Vorst zelf over zijn vertrek. "In die periode realiseerde ik me dat dit voor mij het juiste moment is om nieuwe dingen te gaan doen."