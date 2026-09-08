Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag begonnen aan hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe. Het koningspaar kwam rond 10.00 uur aan bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen en werd daar verwelkomd door de burgemeester van Noordenveld, Klaas Smid.

De 4-jarige Melle, de jongste leerling van basisschool Speel en Leer in Veenhuizen, overhandigde een bloemetje aan Máxima, die het boeket dankbaar in ontvangst nam. "Ik vind ze heel mooi", zei de koningin. Naast de leerlingen hadden zich tientallen belangstellenden verzameld bij het museum.

Het koningspaar bezoekt dinsdag de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen. In Veenhuizen staan onder meer het Gevangenismuseum, de penitentiaire inrichting Esserheem en een melkveebedrijf op het programma. Later bezoeken Willem-Alexander en Máxima het dorp Zeijen en gaan ze naar Assen. Het bezoek wordt afgesloten bij De Buitenplaats in Eelde.

Het is het tweede streekbezoek van Willem-Alexander en Máxima dit jaar. In mei bezocht het koningspaar Midden-Limburg.