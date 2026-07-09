Protest tegen schrappen lhbti-beleid in Oldebroek

OLDEBROEK (ANP) - Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek is donderdagavond gedemonstreerd voor de lhbti-gemeenschap. Dat gebeurde voorafgaand aan de installatie van het nieuwe conservatieve college van burgemeester en wethouders, dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale lhbti-beleid schrapt.

Veel demonstranten droegen pride-vlaggen, zag een fotograaf ter plaatse. Ook werd er gedanst en gesproken. De initiatiefnemer was Kjeld Mooi, die onlangs in het huis-aan-huisblad van Oldebroek een paginagrote advertentie plaatste uit protest tegen het nieuwe college. Het protest verliep rustig.

Eerder op de avond begon volgens De Stentor ook een protestactie tegen de wolf.

Vanwege de demonstratie bij het gemeentehuis, werd de raadsvergadering in Oldebroek een tijd uitgesteld. Het nieuwe college bestaat uit SGP, Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) en Algemeen Belang Oldebroek (ABO). CVO is de partij van Tom de Nooijer, tot voor kort presentator bij de omroep Ongehoord Nederland.