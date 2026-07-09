FOXBOROUGH (ANP) - Désiré Doué start bij Frankrijk in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Marokko in plaats van Bradley Barcola. Dat is de enige wijziging die bondscoach Didier Deschamps doorvoert in zijn basisopstelling ten opzichte van het met 1-0 gewonnen duel met Paraguay in de achtste finale. Dat betekent dat Kylian Mbappé in de punt van de aanval speelt, met achter hem naast Doué ook Michael Olise en Ousmane Dembélé.
Bij Marokko ontbreekt de geblesseerde Ismael Saibari. Hij wordt in de punt van de aanval vervangen door Brahim Díaz, die doorschuift vanaf de rechtsbuitenpositie. Op die positie komt Chemsdine Talbi van Sunderland in de ploeg. Ook Anass Salah-Eddine krijgt een basisplaats. Hij vervangt Redouane Halhal in de Marokkaanse verdediging. Mogelijk neemt Salah-Eddine de positie van linksachter in, en schuift Noussair Mazraoui op naar het centrum van de verdediging.