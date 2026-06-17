Provincie: geen laagvliegroutes vanaf Lelystad boven Gelderland

ARNHEM (ANP) - Volgens het Gelderse provinciebestuur komen er definitief geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie is vanuit het Rijk aan de provincie gegeven, zegt gedeputeerde Klaas Ruitenberg (SGP). Ruitenberg kon op vragen van Statenleden nog niet zeggen of de overheid dezelfde definitie voor laagvliegen hanteert als de provincie. Hij zei toe dit snel te gaan uitzoeken.

Volgens Ruitenberg is laagvliegen boven Gelderland onlangs geschrapt in een herziening van het luchtruim. Daarin is opgenomen hoe de verkeersleiding vluchten begeleidt volgens vaste routes. "Bij de openstelling van Lelystad Airport is het zo dat er geen laagvliegen voorkomt", stelde de bestuurder. "Daar hebben we veel voor gelobbyd, dat heeft geleid tot de herziening en dat de Veluwe gevrijwaard is."

Gelderland is fel tegenstander van laagvliegroutes van en naar Lelystad over haar grondgebied. De provincie heeft onder meer zorgen over geluidsoverlast voor bewoners, uitstoot van stikstof en de gevolgen voor kwetsbare natuur op de Veluwe. Het kabinet is van plan Lelystad Airport in oktober volgend jaar te openen. Eerst is wel nog een natuurvergunning nodig.

Zorgen

De provincie definieert laagvliegen als luchtvaart die onder de 12.500 voet (circa 3800 meter) komt. Volgens Ruitenberg is er straks volgens de definitie van het Rijk geen sprake van vluchten die laag over Gelderland komen. Of dat echter strookt met de Gelderse definitie van laagvliegen, kon de gedeputeerde niet gelijk zeggen. "Het zal iets lager zijn dan dat", aldus Ruitenberg. Coalitiepartijen BBB en ChristenUnie vroegen zich daarop af wat voor toezegging de bestuurder precies uit Den Haag heeft gekregen en of die voldoende is.

De zorgen over laagvliegen zijn ook opgenomen in het Gelderse coalitieakkoord tussen BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. Meerdere fracties in Provinciale Staten willen dat het college duidelijker maakt hoe de provincie "blijft opkomen voor de belangen van Gelderse inwoners, ondernemers en de natuur" rond de opening van Lelystad Airport. De BBB en ChristenUnie agendeerden het onderwerp, samen met oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. De Gelderse politiek debatteert op 1 juli over het vliegveld.