Haakon en Sverre Magnus bezoeken Mette-Marit in ziekenhuis

Kroonprins Haakon van Noorwegen en zijn zoon prins Sverre Magnus hebben woensdagavond een bezoek gebracht aan het ziekenhuis waar kroonprinses Mette-Marit is opgenomen. De Noorse krant VG publiceerde verschillende foto's van de twee bij het betreden en verlaten van het Rikshospitalet in Oslo.

De krant verdedigt de publicatie door te melden dat de foto's "een historische gebeurtenis in de Noorse koninklijke familie documenteren" en "waarschijnlijk een van de eerste bezoeken" weergeven na de longtransplantatie van Mette-Marit. Het paleis meldde woensdag dat de kroonprinses nieuwe longen heeft gekregen. Ze moet waarschijnlijk nog vele weken in het ziekenhuis blijven.

Het Noorse roddelblad Se og Hør bracht eerder woensdag ook het nieuws dat Marius Borg Høiby, de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie, tijdelijk de gevangenis zou hebben verlaten om zijn moeder in het ziekenhuis op te zoeken. Dat nieuws is echter niet bevestigd door andere media.

Høiby zit al sinds februari vast. Hij werd maandag veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen.